"تيك توك" تختبر وضعًا جديدًا يُزيل ارتباك المستخدمين عند التمرير بين الفيديوهات

ولم تعلن المصادر بعدُ، التوقيتَ المتوقع فيه طرح تقنية "الوضع الواضح" من تيك توك على نطاق أوسع؛ ولكنها أشارت إلى أنها لا تزال تختبرها حاليًا لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها قبل طرحها لكل المستخدمين.