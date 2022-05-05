"تيك توك" تسعى لجذب "صناع المحتوى" بإغراءات مادية جديدة

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا "تيك توك"، عن مساعيها لجذب صناع المحتوى من المنصات الأخرى المنافسة، بإغراءات مادية جديدة.
وأوضحت "تيك توك" في بيان عبر مدونتها، نيتها اعتماد خدمة مشاركة أموال الإعلانات مع المبدعين وصناع المحتوى.
وأشار إلى أنه سيبدأ حاليًا في استكشاف برنامج جديدة يشارك من خلاله أرباح الإعلانات مع المؤثرين والناشرين والشخصيات العامة المعروفة.
وقالت إدارة "تيك توك": سيكون هذا متاحًا لمن لا يقل عدد متابعيهم عن 100 ألف متابع؛ وهو ما سيؤهلهم للدخول في المرحلة الأولى من جني الأرباح، وكلما زاد المتابعون زادت الأرباح؛ بحسب إدارة التطبيق.
وأطلقت "تيك توك" على برنامجها الجديد اسم "تيك توك بلس"، ولفتت إلى أنها ستطلقه تجريبيًّا في الولايات المتحدة يونيو المقبل، ووعدت بأن يتم توسيعه لباقي الدول في وقت لاحق، قد يكون على الخريف المقبل.
وذكرت أنها ستقوم بتقسيم أرباح الإعلانات بالتساوي بينها وبين المبدعين والمؤثرين وصناع المحتوى والمشاهير.
وقد يكون التقسيم بنسبة 50%، أسوأ ما تقدمه "إنستجرام"، التي تمنح صناع المحتوى حاليًا نسبة 55% من إيرادات الإعلانات؛ لكنها تلعب على شعبية "تيك توك" الأكبر، التي ستمنح المؤثرين أرباحًا أكبر بكثير.
وقد يريح هذا الأمر -بصورة كبيرة- المبدعين الذين ينشرون مقاطع فيديو على "تيك توك"، من البحث عن رعاة أو دافعي تبرعات لرعاية مقاطعهم وتحقيق الأرباح.