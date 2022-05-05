"تيك توك" تسعى لجذب "صناع المحتوى" بإغراءات مادية جديدة

وأطلقت "تيك توك" على برنامجها الجديد اسم "تيك توك بلس"، ولفتت إلى أنها ستطلقه تجريبيًّا في الولايات المتحدة يونيو المقبل، ووعدت بأن يتم توسيعه لباقي الدول في وقت لاحق، قد يكون على الخريف المقبل.