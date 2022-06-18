"تيك توك" تطمئن السلطات الأمريكية وسط حرب التصريحات مع بكين

وكتبت الشركة في منشور مدونة "يتم توجيه 100٪ من حركة مرور المستخدمين في الولايات المتحدة إلى خدمة التخزين السحابي في أوراكل، وما زلنا نستخدم مراكز البيانات في الولايات المتحدة وسنغافورة للنسخ الاحتياطي، ولكن بينما نواصل عملنا، نتوقع حذف البيانات الخاصة لمستخدمي الولايات المتحدة من مراكز البيانات الخاصة بنا والتحويل الكامل إلى خوادم أوراكل السحابية الموجودة في الولايات المتحدة".