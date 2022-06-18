"تيك توك" تطمئن السلطات الأمريكية وسط حرب التصريحات مع بكين

مع تزايد القلق من تصاعد الحرب الكلامية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، طمأنت إدارة تطبيق "تيك توك" السلطات الأمريكية ببيان وصف بالاستثنائي.
وقالت إدارة "تيك توك" في بيانها: إنها تحوي حاليًّا البيانات الخاصة بالعملاء الأمريكيين في خوادم داخل أمريكا ولا يمكن أن تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.
ولفتت إدارة تيك توك إلى أنها حققت "إنجازًا مهمًّا" تجاه وعودها بتعزيز أمن بيانات مستخدميها في الولايات المتحدة، مضيفة: "غيرنا موقع التخزين الافتراضي لبيانات المستخدم في الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أنها قامت بالفعل بتخزين الكثير من بيانات المستخدم الخاصة بها في الولايات المتحدة في مركز بيانات في فيرجينيا، ولكن في إطار شراكة جديدة مع "أوراكل"، وقامت الشركة بترحيل حركة مرور المستخدم في الولايات المتحدة إلى خدمة التخزين السحابي الخاصة بأوراكل.
وكتبت الشركة في منشور مدونة "يتم توجيه 100٪ من حركة مرور المستخدمين في الولايات المتحدة إلى خدمة التخزين السحابي في أوراكل، وما زلنا نستخدم مراكز البيانات في الولايات المتحدة وسنغافورة للنسخ الاحتياطي، ولكن بينما نواصل عملنا، نتوقع حذف البيانات الخاصة لمستخدمي الولايات المتحدة من مراكز البيانات الخاصة بنا والتحويل الكامل إلى خوادم أوراكل السحابية الموجودة في الولايات المتحدة".
بالإضافة إلى ذلك تقول تيك توك: إنها أجرت "تغييرات تشغيلية"، بما في ذلك قسم جديد "بقيادة مقرها الولايات المتحدة، لإدارة بيانات المستخدم الأمريكي فقط".