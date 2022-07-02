تيك توك: هذه حقيقة إلغاء التطبيق

كشفت مصادر مطلعة في شركة "تيك توك" الصينية، حقيقة الأخبار المتداولة منذ عدة أيام عن إلغاء التطبيق خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأمر لا يخرج عن كونه تخوفات تم طرحها في مجلس الشيوخ الأمريكي لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين دون الإشارة لإلغاء البرنامج أو المطالبة بذلك.