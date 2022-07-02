تيك توك: هذه حقيقة إلغاء التطبيق

كشفت مصادر مطلعة في شركة "تيك توك" الصينية، حقيقة الأخبار المتداولة منذ عدة أيام عن إلغاء التطبيق خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأمر لا يخرج عن كونه تخوفات تم طرحها في مجلس الشيوخ الأمريكي لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين دون الإشارة لإلغاء البرنامج أو المطالبة بذلك.
وذكرت تقارير أمريكية أن مجموعة "ByteDance" الصينية التي تملك تيك توك، قدّمت تعهدات وتطمينات لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقييد الوصول إلى بيانات المستخدمين من الولايات المتحدة.
كما قدّمت الشركة إجابات مكتوبة عن أسئلة طرحها أعضاء الشيوخ الأمريكي حول سياسات تخزين البيانات والوصول إليها، مؤكدة أن جميع البيانات الخاصة مخزنة في خوادم مقرها الولايات المتحدة تديرها شركة (Oracle) الأمريكية، ولا يمكن لأي طرفٍ آخر الوصول إليها بما فيها الصين.
ونفت الشركة أي أخبار متعلقة بإلغاء التطبيق، أو تقديمها بيانات المستخدمين للحكومة الصينية، مشيرة إلى أن السلطات الرسمية في الصين لم تطلب أي بيانات للمستخدمين مطلقاً.
وأشارت تقارير أمريكية، اليوم السبت، إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وضعت أخيراً تطبيق تيك توك في برنامج التقييم، وستجري مراجعات مع الجهات الأمنية الأمريكية حول تقييم المخاطر الأمنية التي قد يسبّبها البرنامج للأمن القومي الأمريكي.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ كان قد أصدر أوامر تنفيذية لحظر الخدمة في الولايات المتحدة تماماً، لكن لم تدخل هذه الأوامر حيز التنفيذ، وتم إلغاؤها لاحقاً من قِبل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.