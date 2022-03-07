تقنية
"تيك توك" و"نتفلكس" يوقفان خدماتهما في روسيا
أعلنت شبكة "نتفلكس" للترفيه مدفوع الأجر، تعليق خدماتها كافة في روسيا، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم "نتفلكس" لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تعليق الخدمات في روسيا، جاء بسبب الظروف الواقعة على الأرض والاعتداء على أوكرانيا.
وأوضح بقوله إن هذا القرار سيؤثر في نحو مليون مشترك لخدمات "نتفلكس" في روسيا.
ولفت إلى أن الشركة "أوقفت كذلك المشاريع المستقبلية كافة في روسيا، ولن تمضي قدماً في أي إنتاجات أصلية روسية، لحين تغير الأوضاع على الأرض في روسيا.
وفي السياق ذاته، أعلن تطبيق "تيك توك" إيقاف كافة عمليات إنشاء المحتوى والبث الحي من روسيا، رداً على اجتياح الأراضي الأوكرانية.
وقال أيضا "تيك توك" إن هذا القرار مؤقت، لحين تغيير الأمر، لمواجهة الأخبار المزيفة والتضليل الذي تتم ممارسته من قبل المؤسسات الرسمية الروسية.