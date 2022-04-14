"تيك توك" يختبر تقنية جديدة قد "لا تعجب" كل مستخدميها

ولكن رجحت المصادر أن "تيك توك" لن يعرض عدد عدم الإعجابات بذلك المقطع، لعدم نشر المشاعر السلبية في مجتمعها، ولكنها ستؤثر تلك الأيقونة في خوارزميات التطبيق، التي تؤدي إلى انتشاره بصورة أكبر من عدمها.