"تيك توك" يختبر تقنية جديدة قد "لا تعجب" كل مستخدميها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، يختبر حاليًا تقنية جديدة قد "لا تعجب" الكثير من مستخدميها.
ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص لقطات شاشة لتقنية يختبرها "تيك توك" تتمثل في إضافة زر "عدم الإعجاب" على مقاطع الفيديو.
ووصفت المصادر أن "تيك توك" يسعى لإضافة هذا الزر في التعليقات لمنحه شعورًا بمزيد من التحكم فيما يرونه.
رسميًا، لم تقدم إدارة "تيك توك" الكثير من التفاصيل حول كيفية عمل تلك الميزة، ولكن لقطات الشاشة المسربة تظهر بأنه سيكون على شكل إبهام للأسفل بجوار القلب في قسم التعليقات بمقاطع الفيديو.
ولكن رجحت المصادر أن "تيك توك" لن يعرض عدد عدم الإعجابات بذلك المقطع، لعدم نشر المشاعر السلبية في مجتمعها، ولكنها ستؤثر تلك الأيقونة في خوارزميات التطبيق، التي تؤدي إلى انتشاره بصورة أكبر من عدمها.