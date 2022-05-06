تقنية
"تيك توك" يعلن الانضمام إلى المنصات التي تشارك المحتوى عائدات الإعلانات
بعد طول انتظار، يعتزم تطبيق تيك توك الانضمام إلى المنصات التي تشارك صُناع المحتوى عائدات الإعلانات، وفق ما أعلن التطبيق التابع لمجموعة "بايت دانس الصينية".
ويخطط التطبيق لتقاسم الإيرادات مع صناع المحتوى البارزين في المرحلة الأولى من البرنامج، أي الحسابات التي تضم 100 ألف متابع على الأقل.
وكان التطبيق، الذي تجاوز عدد مستخدميه المليار العام الماضي، قد حقق إيرادات بلغت 4.6 مليار دولار في عام 2021، وفق موقع "بيزنس أوف آبس".
كما أعلن التطبيق تطوير عروضه المخصصة للمعلنين عبر ربط إعلاناتهم بمقاطع الفيديو الأكثر استقطاباً للمشاهدات على المنصة.
يُذكر أن معظم منصات التواصل الاجتماعي الرائدة، مثل: يوتيوب وإنستغرام وسناب شات، كانت قد بدأت تنفيذ خطط تتعلق بمشاركة الأرباح بالفعل.