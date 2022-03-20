جمعية أسلحة أمريكية تكشف عن تعرضها لهجوم سيبراني

ولفتت إلى أن هيئة الموارد الطبيعية في الجمعية تعرضت لهجوم فدية في 20 أكتوبر الماضي، أدت لتعطيل شبكتها لمدة أسبوعين، ولم تكن قادرة على الوصول للبريد الإلكتروني أو ملفات الشبكة حتى الأسبوع الثاني من نوفمبر.