جمعية أسلحة أمريكية تكشف عن تعرضها لهجوم سيبراني

أعلنت الجمعية الوطنية للبنادق الأمريكية عن تعرضها لهجوم سيبراني، خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت الجمعية في بيان رسمي قدّمته للجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، أنها تعرضت لهجوم برمجيات الفدية في أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أن هيئة الموارد الطبيعية في الجمعية تعرضت لهجوم فدية في 20 أكتوبر الماضي، أدت لتعطيل شبكتها لمدة أسبوعين، ولم تكن قادرة على الوصول للبريد الإلكتروني أو ملفات الشبكة حتى الأسبوع الثاني من نوفمبر.
وتبنت مجموعة هاكرز روسية تحت اسم "جريف"، مسؤولية الاختراق، ونشرت مستندات مسروقة عبر شبكة "الويب المظلم"، ووعدت مجموعة روسية أخرى بالكشف عن مستندات أخرى وصفتها بالسرية والخطيرة.
ورفضت الجمعية الحديث عن تفاصيل الاستهداف، واكتفت في رد نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص بالقول: "لا تُناقَش الأمور المتعلقة بأمننا المادي أو الإلكتروني، وسنتخذ إجراءات استثنائية لحماية المعلومات".