جوجل تبدأ في تطبيق خدمة تحافظ على الخصوصية الكاملة لمستخدميها

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن محرك البحث الأشهر عالميًّا "جوجل"، بدأ في تطبيق خدمة يمكنها أن تحافظ على الخصوصية الكاملة لمستخدميها.
وأوضحت "جوجل" في بيان عبر مدونتها، أنها ستقبل من مستخدميها طلبات إزالة أرقام هواتفهم من نتائج البحث عبر محرك البحث "جوجل".
وأشارت إلى أن ذلك يتماشى مع سياساتها في حماية خصوصية مستخدميها وإمكانية إزالتهم للمعلومات الخاصة بهم؛ مثل أرقام هواتفهم، وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وعناوينهم الفعلية.
وكانت "جوجل" في السابق تنفّذ تلك الطلبات في حالات خاصة جدًّا، مثل تعرض أحد لحملاتٍ احتيال واضحة، ويتم من خلالها إزالة التفاصيل البنكية مثل أرقام حساباته وتفاصيل بطاقة ائتمانه.
كما تُمَكّن السياسة الجديدة لجوجل الأطفال أقل من 18 عامًا، من إزالة أي صور خاصة بهم موجودة على محرك البحث.