"جوجل" تتحرك أخيراً لإصلاح مشكلة مزعجة بهواتف "بيكسل 6"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية أخيراً، تحركها لحل مشكلة مزعجة ظهرت في الآونة الأخيرة بهواتف "بيكسل 6".

وأوضحت "جوجل" في بيان عبر مدونة "بيكسل" في موقع "ريديت" الشهير، أنها تنوي طرح تحديث في مارس المقبل، يصلح مشكلة انقطاع اتصال الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" على هواتف "بيكسل 6" بصورة مفاجئة ومزعجة.

واعتذرت جوجل لمستخدمي "بيكسل 6" عن تلك المشكلة، وقالت إنه فريق الدعم الخاص بها يعمل على إصلاحها في تحديث "مارس" المقبل، وطالبتهم باتخاذ تدابير إضافية لحين وصول التحديث مثل إعادة تعيين إعدادات الشبكة أو حذف شبكة "الواي فاي" وإعادة الاتصال بها مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يتضمن التحديث أيضاً حل مشكلات أخرى ظهرت في "بيكسل 6"، مثل تعطيل ميزة "هولد فور مي"، ومشكلة أخرى تتعلق بإغلاق المكالمات الهاتفية بصورة مفاجئة من دون طلب من المستخدم.