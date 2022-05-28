جوجل تحدث تغييرات في تطبيقها للصور الخاصة بالهواتف محدودة الإمكانات

وكانت جوجل قد أطلقت هذا التطبيق لأول مرة عام 2019، كبديل خفيف لتطبيق "صور جوجل" (جوجل فوتوز)، مخصص للأجهزة محدودة الإمكانات، حيث لا يحتاج إلى مزيد من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" لتشغيله.