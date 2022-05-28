جوجل تحدث تغييرات في تطبيقها للصور الخاصة بالهواتف محدودة الإمكانات

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية إحداثها تغييرات في تطبيقها للصور "جو جاليري" الخاص بالهواتف متوسطة ومحدودة الإمكانات.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أبرز تلك التغييرات هو إسقاط جوجل كلمة "جو" من التطبيق وبات اسمه "جاليري" فقط.
وكانت جوجل قد أطلقت هذا التطبيق لأول مرة عام 2019، كبديل خفيف لتطبيق "صور جوجل" (جوجل فوتوز)، مخصص للأجهزة محدودة الإمكانات، حيث لا يحتاج إلى مزيد من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" لتشغيله.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط جوجل للتخلص من خدمات "جو" بشكل عام، بسبب انخفاض عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، وهو ما دفع الشركة لإيقاف تطبيق "يوتيوب جو" خلال الفترة الماضية.