جوجل تحذّر من خطر "متخفٍ" يهدّد هواتف "أندرويد" و"آيفون"

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحذيراً من تهديد خطير لهواتف "أندرويد" و"آيفون"، يجعل معلومات مستخدميه الشخصية والحساسة على المحك.
وأوضحت جوجل وفقاً لدراسة أعدتها مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها، أن مجموعة من المهاجمين والهاكرز، حصلوا على مساعدة من مزودي خدمة الإنترنت، لخداع المستخدمين لتنزيل تطبيقات ضارة، تساعد على نشر برامج التجسس "هيرمت" على أجهزة "أندرويد" و"آيفون".
ولفتت الدراسة إلى أن برامج التجسس "هيرمت" مرتبطة بصورة وثيقة بشركة إيطالية تبيع برامج تجسس تدعى "آر سي إس لابس".
وتعمل الشركة الإيطالية في نفس المجال الذي تتخصص فيه شركة "إن إس أو جروب" الإسرائيلية سيئة السمعة، التي كانت تدير برنامج التجسس "بيجاسوس".
وذكرت الدراسة أن برنامج "هيرمت" يبدو أنه تم استخدامه بصورة رسمية فعلياً من قِبل حكومتَي كازاخستان وإيطاليا، ولكن يتم حاليا تجاوز هذا عن طريق استغلال مزودي خدمات الإنترنت لاستهداف هواتف "أندرويد" و"آيفون" في كل العالم.
وتكمن خطورة برامج "هيرمت" في أنها يمكنها الوصول بسهولة لسجلات المكالمات والمواقع التي تحركت فيها وصورك ورسائلك النصية، وتسجيل صوت وتشغيل الكاميرا دون علمك وإجراء مكالمات هاتفية أو اعتراض مكالمات أنت تجريها، ويصل إلى الجذور الأصلية لنظام "أندرويد" ما يجعله متحكماً في الكامل في نظام تشغيل الهاتف.
ويتحايل المهاجمون من أجل أن توجد تطبيقاتهم التي تحمل برنامج التجسس "هيرمت" على متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور" مستغلين أبواباً خلفية تسمح بها الشركتان للمطورين بتجريب تطبيقاتهم ليتم تحميلها بحيث تأخذ صبغة شبه رسمية يمكن من خلالها خداع الضحايا.
وعلقت شركة "أبل" الأمريكية لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، على القضية بقولها: "ألغينا منذ ذلك الحين أي حسابات أو شهادات مرتبطة بالتهديد، إضافة إلى إخطار المستخدمين المتأثرين، وقمنا بتحديث خدماتنا لتوفير حماية أكبر"، وكذلك أعلنت جوجل أيضاً تحديثها خدمة "جوجل بلاي بروتيكت" لمنع وجود تطبيقات تحوي مثل هذه البرامج على متجرها الإلكتروني.