جوجل تحذّر من خطر "متخفٍ" يهدّد هواتف "أندرويد" و"آيفون"

وتكمن خطورة برامج "هيرمت" في أنها يمكنها الوصول بسهولة لسجلات المكالمات والمواقع التي تحركت فيها وصورك ورسائلك النصية، وتسجيل صوت وتشغيل الكاميرا دون علمك وإجراء مكالمات هاتفية أو اعتراض مكالمات أنت تجريها، ويصل إلى الجذور الأصلية لنظام "أندرويد" ما يجعله متحكماً في الكامل في نظام تشغيل الهاتف.