"جوجل" تُخرِج خدمة جديدة لجمهورها بعد انتظار 7 سنوات

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن إصدار النسخة النهائية من خدمة ظلت محدودة وتجريبية لأكثر من 7 سنوات كاملة.

وأوضحت "جوجل" في بيان رسمي أنها أطلقت أخيرًا خدمة "جوجل دومينز" لتسجيل نطاقات إنترنت تابعة لها، والتي أُطلقت بصورة تجريبية في يونيو 2014، وكانت محدودة لعدد من المستخدمين وبالدعوات فقط.

وأشارت إلى أن تلك الخدمة باتت متاحة في 26 دولة حول العالم؛ لافتة إلى أن لديها فعليًّا ملايين التسجيلات النشطة على تلك الخدمة.

وذكرت أنه يمكن التسجيل في خدمة "جوجل دومينز" من بين 300 مجال مختلف، والتي تستخدم نظم أسماء نطاقات عالية الأداء، مدعومة بالبنية التحتية الخاصة بجوجل نفسها، مع خدمة عملاء تعمل على مدار الساعة.

ودعمت "جوجل" تلك الخدمة أيضًا بخدمة أخرى لإنشاء مواقع الويب، أطلقت عليها اسم "جوجل سايتس"، والتي تتيح إنشاء مواقع إلكترونية مدعومة بعدد من شركائها الذين يوفرون الاستضافات مثل "ويكس" و"بلوهوتس" و"سكوير سبيس" و"ويبلي" و"شوبفاي".