"جوجل" تُدخل تحديثاتٍ كبرى في خدمةٍ عمرها 20 عامًا

أدخلت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثاتٍ كبرى في خدمة خاصة بها عمرها وصل إلى 20 عامًا تقريبًا.
وأوضحت "جوجل" في بيان رسمي، أنها أعادت تصميم خدمة "أخبار جوجل" الخاصة بها؛ بحيث يصبح التركيز الأكبر بها على الأخبار المحلية، ولتعكس الأولويات المتغيرة في الصحافة.
وذكرت أن التحديث سيركّز بصورة كبيرة على إصدار سطح المكتب لـ"جوجل نيوز"، والذي يعطي الأولوية لمتابعة الأخبار المهمة، أو تفضيلات المستخدم واختياراته الشخصية، مع منح تركيز خاص على الأخبار المحلية.
وسيكون هذا القسم متوفرًا في الجزء العلوي من الصفحة؛ بحيث يمنكك إضافة مواقع متعددة من دول أخرى، إذا لم تكن تغطية بلد واحد كافية بالنسبة لك.
كما تعمل "جوجل" على تعزيز عملية التحقق من الحقائق؛ حيث تعرض لك "أخبار جوجل" حاليًا الادعاء الأصلي بجانب العنوان الرئيسي، جنبًا إلى جنب مع عمليات التحقق من صحة الأخبار (من مصادر مستقلة)، توضح ما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم مزيفة.
كما يمكّنك "جوجل نيوز" حاليًا من الضغط على زر "التخصيص" في الموضوعات التي تعرضها لك، ويمكنك إضافة وحذف وتعديل أي موضوعات بما يتناسب مع ذوقك.