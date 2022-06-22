"جوجل" تُدخل تحديثاتٍ كبرى في خدمةٍ عمرها 20 عامًا

كما تعمل "جوجل" على تعزيز عملية التحقق من الحقائق؛ حيث تعرض لك "أخبار جوجل" حاليًا الادعاء الأصلي بجانب العنوان الرئيسي، جنبًا إلى جنب مع عمليات التحقق من صحة الأخبار (من مصادر مستقلة)، توضح ما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم مزيفة.