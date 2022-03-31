تقنية
جوجل تسعى لاقتباس تقنية موجودة لدى منافِستها "أبل" منذ فترة
كشفت تقارير صحفية عالمية نية شركة "جوجل" الأمريكية اقتباس تقنية جديدة موجودة لدى منافستها "أبل" منذ فترة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل" تعمل على تفعيل تقنية "المتعقب الذكي" لأجهزة التعقب الذكية مثل "آير تاجز" أو "تايل" على نظام تشغيل "أندرويد".
وكانت أبل قد وفرت تلك التقنية على هواتف "آيفون" منذ فترة؛ لتتوافق مع أجهزة التعقب الخاصة بها "آير تاجز".
وستعمل التقنية الجديدة من "جوجل" على تفعيل البحث عن أجهزة التعقب الذكية على هاتف "أندرويد" بطريقة قد تستغرق 10 دقائق تقريبًا، ثم يكون بعدها الجهاز متوافقًا للعمل مع الهاتف.
ومتوقع أن تكشف جوجل تفاصيل أكبر عن تقنيتها المرتقبة خلال مؤتمرها للمطورين في مايو المقبل.