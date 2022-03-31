جوجل تسعى لاقتباس تقنية موجودة لدى منافِستها "أبل" منذ فترة

وستعمل التقنية الجديدة من "جوجل" على تفعيل البحث عن أجهزة التعقب الذكية على هاتف "أندرويد" بطريقة قد تستغرق 10 دقائق تقريبًا، ثم يكون بعدها الجهاز متوافقًا للعمل مع الهاتف.