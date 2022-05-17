جوجل تسعى لتطوير أنظمة الصحة الرقمية بتلك الطريقة

وقال "باتيل" في رسالة بعد تعيينه: "أتطلع إلى التعلم من الفِرَق العاملة في مجال الصحة في جوجل وألفابت، ومساعدتهم في بناء استراتيجية صحية وتنظيمية رقمية موحدة".