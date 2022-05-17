تقنية
جوجل تسعى لتطوير أنظمة الصحة الرقمية بتلك الطريقة
كشفت تقارير صحفية عالمية، نية شركة "جوجل" الأمريكية، تطوير أنظمة الصحة الرقمية لديها بطريقة فريدة من نوعها.
وأشار تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إلى أنها عيّنت مديرًا سابقًا للصحة الرقمية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ في محاولة لتطوير تلك الأنظمة.
وأوضحت أن "باكول باتيل"، سيسعى لوضع استراتيجية متكاملة لتطوير الصحة الرقمية وبرمجياتها.
وقال "باتيل" في رسالة بعد تعيينه: "أتطلع إلى التعلم من الفِرَق العاملة في مجال الصحة في جوجل وألفابت، ومساعدتهم في بناء استراتيجية صحية وتنظيمية رقمية موحدة".