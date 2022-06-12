جوجل تصلح هذه المشكلة في إصدارها التجريبي لـ"أندرويد 13"

وأشار التقرير إلى أن الإصدار التجريبي الأول لنظام "أندرويد 13" شهد اختفاء تطبيق "أندرويد فيدباك" لمعرفة ردود فعل المستخدم على التقنيات الجديدة، وهو ما يعتبر عنصرا أساسيا في اختبار النظام.