جوجل تصلح هذه المشكلة في إصدارها التجريبي لـ"أندرويد 13"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية أصلحت مشكلة مؤرقة لعدد كبير من المستخدمين في إصدارها التجريبي "بيتا"، لنظام تشغيل "أندرويد 13".
وأوضح التقرير المنشور موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل طرحت تحديثاً جديداً لإصدارها التجريبي "أندرويد 13" بعد يومين من طرحه تقريباً لإصلاح مشكلة واحدة.
وأشار التقرير إلى أن الإصدار التجريبي الأول لنظام "أندرويد 13" شهد اختفاء تطبيق "أندرويد فيدباك" لمعرفة ردود فعل المستخدم على التقنيات الجديدة، وهو ما يعتبر عنصرا أساسيا في اختبار النظام.
ويتوافر "أندرويد 13 بيتا" على أجهزة بيكسل المتوافقة معه مثل "بيكسل 4"، و"بيكسل 4 إكس إل"، وبيكسل 4 أيه"، و"بيكسل 4 أيه 5 جي"، وبيكسل 5"، و"بيكسل 5 أيه" و"بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو".