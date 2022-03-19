"جوجل" تطرح تحديثًا لتطبيقها الخاص بالسيارات يكشف لك "العيوب"

ويمتلك تحديث "أندرويد أوتو" تقنية جديدة تكشف تلقائيًا كابلات "يو إس بي" السيئة، ويمنعها من عمليات نقل البيانات بين الهواتف ونظام المعلومات والترفيه في السيارة، وستبعث لك رسالة إلى هاتفك بضرورة استبدال هذا الكابل.