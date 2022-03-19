"جوجل" تطرح تحديثًا لتطبيقها الخاص بالسيارات يكشف لك "العيوب"

أعلنت شركة "جوجل" عن طرحها تحديثًا لتطبيق "أندرويد أوتو" المخصص للسيارات الذكية، الذي وصفته بأنه يكشف لك "العيوب".
ويتركز التحديث الجديد لـ"أندرويد أوتو"، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص على كشف كابلات "يو إس بي" السيئة في حال استخدامها بالسيارات.
ويمتلك تحديث "أندرويد أوتو" تقنية جديدة تكشف تلقائيًا كابلات "يو إس بي" السيئة، ويمنعها من عمليات نقل البيانات بين الهواتف ونظام المعلومات والترفيه في السيارة، وستبعث لك رسالة إلى هاتفك بضرورة استبدال هذا الكابل.
وأشارت "جوجل" إلى أن تلك التقنية ستصل تدريجيًا لكافة مستخدمي "أندرويد أوتو" حول العالم.