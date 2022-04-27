جوجل تطلق إصدارها التجريبي الأول من "أندرويد 13".. هذه أفضل ميزاته

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية إصدارها التجريبي الأول من نظام تشغيلها المرتقب "أندرويد 13"، والذي يتضمن ميزات رئيسية عديدة.
وسيكون "أندرويد 13 بيتا" متوفرًا لأجهزة "بيكسل" الجديد بدءًا من "بيكسل 4" حتى "بيكسل 6".
ويتضمن الإصدار التجريبي 3 ميزات رئيسية؛ أبرزها ميزة جديدة للتحكم في الصوت، بالإضافة إلى المزيد من عناصر التحكم الدقيقة في الأذونات لملفات الوسائط المشتركة.
ومن المنتظر الكشف عن كافة المعلومات الرئيسية عن "أندرويد 13" بصورة رسمية من "جوجل" خلال مؤتمرها للمطورين في مايو المقبل.
وتضيف الميزة الصوتية "Spatial Sound" بُعدًا أكبر للأشياء التي يتم الاستماع لها من خلال سماعات الرأس، وهي ميزة تدعم بها شركة "أبل" هواتف "آيفون" منذ فترة.