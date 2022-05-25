جوجل تعلن عن "تعاون استثنائي" مع منافستها "أبل"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن "تعاون استثنائي" مع منافستها "أبل"، فيما يخص تطبيقها للملاحة والقيادة باستخدام الأوامر الصوتية "ويز".
وأعلنت جوجل، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها أخيرًا ستسمح بتشغيل خدمات "أبل ميوزيك" على خدمة "ويز" للملاحة والقيادة باستخدام الأوامر الصوتية.
وسيسمح تطبيق "ويز" بذلك في تشغيل الأغاني أو المقاطع الصوتية عبر "أبل ميوزيك" أو إيقافها مؤقتًا" أو التبديل بينها من مكتبة الأغاني الخاصة بالمستخدم على هاتف "آيفون" عن طريق الأوامر الصوتية، خلال قيادته للسيارة.
ويدعم "ويز" أصلًا معظم تطبيقات الأغاني والمقاطع الصوتية المعروفة، مثل "بانادورا" و"ديزير" و"آي هيرت راديو" و"سبوتيفاي"، وبعض تطبيقات الكتب الصوتية والبودكاست، مثل "أوديبل" و"ستيتشر".