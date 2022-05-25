جوجل تعلن عن "تعاون استثنائي" مع منافستها "أبل"

وسيسمح تطبيق "ويز" بذلك في تشغيل الأغاني أو المقاطع الصوتية عبر "أبل ميوزيك" أو إيقافها مؤقتًا" أو التبديل بينها من مكتبة الأغاني الخاصة بالمستخدم على هاتف "آيفون" عن طريق الأوامر الصوتية، خلال قيادته للسيارة.