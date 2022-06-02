"جوجل" تعلن عن خطوة دمج جديدة لمنافسة "فيس تايم"

وتتضمّن الميزات الجديدة التي سيحصل عليها تطبيق "ديو"، خلفيات افتراضية قابلة للتخصيص في المكالمات والاجتماعات، وجدولة الاجتماعات، والدردشة أثناء الاجتماع، والمشاركة الحية للمحتوى، والتعليقات التوضيحية المغلقة في الوقت الفعلي، ومكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، و "تجارب صوتية ومرئية محسنة مع إلغاء الضوضاء"، والتكامل مع أدوات جوجل الأخرى مثل بريد "جيميل" وتقويم جوجل ومساعد جوجل الذكي ورسائل جوجل.