"جوجل" تعلن عن خطوة دمج جديدة لمنافسة "فيس تايم"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن خطة "دمج" لعدد من تطبيقاتها وخدماتها؛ لمنافسة تطبيقات مراسلة الفيديو الشهيرة لمنافستها "أبل"، والمعروف باسم "فيس تايم".
وأوضحت "جوجل" أنه لتعزيز خدماتها قامت بدمج تطبيقي "ديو" و"ميت".
وبموجب تلك الخطة ستضيف جوجل جميع ميزات تطبيق "ميت" للاجتماعات الافتراضية إلى تطبيقها لمراسلة الفيديو "ديو".
وفي وقت لاحق من هذا العام سيتم إعادة تسمية تطبيق "ديو" إلى "جوجل ميت"، وستكون خدمة "ميت" هي خدمة اتصالات الفيديو الوحيدة للشركة.
وتتضمّن الميزات الجديدة التي سيحصل عليها تطبيق "ديو"، خلفيات افتراضية قابلة للتخصيص في المكالمات والاجتماعات، وجدولة الاجتماعات، والدردشة أثناء الاجتماع، والمشاركة الحية للمحتوى، والتعليقات التوضيحية المغلقة في الوقت الفعلي، ومكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 100 مشارك، و "تجارب صوتية ومرئية محسنة مع إلغاء الضوضاء"، والتكامل مع أدوات جوجل الأخرى مثل بريد "جيميل" وتقويم جوجل ومساعد جوجل الذكي ورسائل جوجل.