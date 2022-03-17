"جوجل" تعلن موعد مؤتمرها للمطورين الذي تجهّز له مفاجآت مذهلة

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن موعد مؤتمرها السنوي للمطورين، والذي وعدت فيه أن تُطلق مفاجآت مذهلة.
وأشارت إلى أن مؤتمرها للمطورين سيكون في يومي 11 و12 مايو المقبل، وسيتم بثه بصورة مباشرة عبر الإنترنت.
ولأول مرة سيكون المؤتمر متاحاً لكافة الجمهور وليس للمطورين فقط، وسيكون الدخول له مجانياً لكل الجمهور، ولن يقتصر على موظفي جوجل والمطورين والشركاء.
وتوقعت مصادر من داخل "جوجل" أنه سيتم خلال هذا المؤتمر عرض اللقطات الأولى لنظام تشغيل "أندرويد 13".
بالإضافة إلى ذلك ستعلن جوجل عن عدد من الخدمات التقنية الجديدة مثل تحديثات مساعدها الذكي.