"جوجل" تكشف أهم المعالم الأكثر زيارة افتراضيًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت Google اليوم عن أكثر المعالم زيارةً من خلال ميّزة التجول الافتراضي على خرائط Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت Google: إن ميزة التجول الافتراضي توفّر فرصةً لاكتشاف معالم تاريخية وثقافية مختلفة وذلك عبر التقاط صور بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها عبر شاشة الموبايل أو الكمبيوتر.
وتم إطلاق التجول الافتراضي على خرائط Google لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2013 في الإمارات، وقد ساعد الناس حول العالم على اكتشاف أهم معالم المنطقة بما فيها مثل الإمارات والأردن وتونس غيرهم، تعد أهرامات مروي أحد أحدث المشاريع.
وتتمثل المعالم الأكثر زيارةً على ميزة التجول الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي فيما يلي:
برج خليفة، الإمارات العربية المتحدة (تجول افتراضي للمرصد والمبنى)
الكعبة، المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي)
أهرامات الجيزة، مصر (التجول الافتراضي/ ٢)
المسجد الحرام، المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي)
الهرم الأكبر، مصر (التجول الافتراضي)
المسجد النبوي، المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي)
برج العرب، الإمارات العربية المتحدة (التجول الافتراضي)
أبو الهول، مصر
نافورة دبي، الإمارات العربية المتحدة
مطار دبي الدولي، الإمارات العربية المتحدة
تجوّلت سيارات التجول الافتراضي، حول العالم وعلى مدار آخر خمس عشرة سنة، مسافةً تزيد على 10 ملايين ميل (أكثر من 16 مليون كيلومتر) وهي مشابهة لمسافة التجول حول العالم بأكمله أكثر من 400 مرة، كما تم جمع أكثر من 220 مليار صورة لمختلف هذه المعالم.
ويمكن الاطّلاع على صور تاريخية لبعض هذه المواقع من خلال ميّزة التجوّل الافتراضي لاستكشاف وتتبع التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة الزمنية.
ودعت Google لاستخدام هذه الصور سواء في التقرير أم على وسائل التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى أنه أن يمكن تضمين (embed) صور أو بانوراما للتجول الافتراضي على موقعكم أو باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) للويب والهواتف المتحركة.