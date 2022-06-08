"جوجل" تكشف أهم المعالم الأكثر زيارة افتراضيًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تجوّلت سيارات التجول الافتراضي، حول العالم وعلى مدار آخر خمس عشرة سنة، مسافةً تزيد على 10 ملايين ميل (أكثر من 16 مليون كيلومتر) وهي مشابهة لمسافة التجول حول العالم بأكمله أكثر من 400 مرة، كما تم جمع أكثر من 220 مليار صورة لمختلف هذه المعالم.