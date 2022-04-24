جوجل تكشف رسميًّا عن تفاصيل بشأن ساعتها الذكية "بيكسل ووتش"

وبرغم ذلك، لم يحتوِ البيان الرسمي على تفاصيل إضافية حول مواصفات ساعات "بيكسل ووتش"؛ لكن تقارير مسربة من داخل جوجل، ذكرت أن هذه ستكون أول ساعة ذكية تصممها "جوجل" داخليًّا بواسطة خبرائها.