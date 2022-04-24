جوجل تكشف رسميًّا عن تفاصيل بشأن ساعتها الذكية "بيكسل ووتش"

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية رسميًّا عن علامتها التجارية المرتقبة "بيكسل ووتش"، التي تَوقعت مصادر كبيرة إطلاقها مايو المقبل.
وتُظهر صفحة جوجل الرسمية تقديمَ براءات اختراع وعلامات تجارية في الولايات المتحدة باسم "بيكسل ووتش"؛ وهو ما يؤكد نيتها إطلاق ساعة ذكية جديدة.
وكتبت جوجل في وصف الطلب، أن هذه الساعة ستغطي فئات "الساعات الذكية" و"أجهزة الكمبيوتر الذكية القابلة للارتداء المتوافقة مع الساعات الذكية".
وبرغم ذلك، لم يحتوِ البيان الرسمي على تفاصيل إضافية حول مواصفات ساعات "بيكسل ووتش"؛ لكن تقارير مسربة من داخل جوجل، ذكرت أن هذه ستكون أول ساعة ذكية تصممها "جوجل" داخليًّا بواسطة خبرائها.
وستأتي ساعة "بيكسل ووتش" بوجه دائري دون إطار، وسيكون بها مستشعر لضربات القلب وميزات أخرى للياقة البدنية، وستعمل بنظام تشغيل "وير أو إس 3.0" الخاص بالشركة.