جوجل تمنح منافسيها هذه الميزة على "يوتيوب"

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا في تقنية إعلانات جوجل في عام 2021 بعد عامين من المشاورات غير الرسمية، وأشار مسؤولو مكافحة الاحتكار أيضًا إلى مخاوف بشأن القيود المحتملة على كيفية قيام منصات الإعلانات المنافسة بتشغيل إعلانات يوتيوب وحقيقة حاجة المعلنين إلى استخدام خدمات مساحة العرض والفيديو 360 وإعلانات جوجل.