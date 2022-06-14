جوجل تمنح منافسيها هذه الميزة على "يوتيوب"

أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية قراراً يمنح منافسيها ميزة كانت حصرية لها على منصة الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
وبموجب هذا القرار ستسمح جوجل لوسطاء إعلانات آخرين بتشغيل إعلاناتهم على يوتيوب، بخلاف إعلانات جوجل، بعد ضغط من مسؤولي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا في تقنية إعلانات جوجل في عام 2021 بعد عامين من المشاورات غير الرسمية، وأشار مسؤولو مكافحة الاحتكار أيضًا إلى مخاوف بشأن القيود المحتملة على كيفية قيام منصات الإعلانات المنافسة بتشغيل إعلانات يوتيوب وحقيقة حاجة المعلنين إلى استخدام خدمات مساحة العرض والفيديو 360 وإعلانات جوجل.
ويدور التحقيق حول ما إذا كانت جوجل، قد أعطت لنفسها ميزة غير عادلة في مساحة الإعلان الرقمي من خلال الحد من بيانات المستخدم التي يمكن للمعلنين ومنصات الإعلانات المنافسة الوصول إليها.
وبهذا القرار تبرم جوجل تسوية في القضية، التي قد تتسبب في دفعها 10% من أرباحها العالمية، التي تبلغ 257 مليار دولار في 2021.
وقال المتحدث باسم جوجل عن القرار: "لقد عملنا بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية. ليس لدينا أي شيء آخر نشاركه في هذه المرحلة".
وتابع بقوله "نحن ملتزمون بالعمل مع المنظمين والصناعة الأوسع لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".