تقنية
"جوجل" تنوي إتاحة تقنية تحافظ على سرية ما تبحث عنه على هاتفك
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كشفت مصادر صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية أعلنت عن إتاحتها تقنية تحافظ على سرية ما يبحث عنه مستخدمو هواتف "أندرويد".
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "جوجل" ستتيح لأول مرة القدرة على حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بالمستخدم من على هواتف "أندرويد" لأغراض الحفاظ على السرية.
وأشار التقرير إلى أن "جوجل" تنوي أن تتيح ذلك بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى خطوات كبيرة.
فكل ما سيكون على المستخدم أن يضغط على محرك البحث، ثم صورة ملفه الشخصي، ليجد أمامه خيار حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص به.
وستسير تلك الميزة جنبًا إلى جنب مع خيارات حذف سجلات البحث الأخرى، التي تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 18 و36 شهرًا.