"جوجل" ستُغلق هذه الخدمة الخريف المقبل

وقوبل هذا الخبر بمزيج من المشاعر، خاصة أنه رغم أن "هانج آوتس" لم يكن لها الشعبية الكبرى كخدمة وتطبيق للدردشة، إلا أنها كانت تُوصف بأن لها مستخدمين مخلصين وعشاقاً، وهو ما جعلهم يشعرون بالحزن لقرار إغلاقها.