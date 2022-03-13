"جوجل" يتيح خدمة "استثنائية" لصناع المحتوى في يوتيوب

أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية خدمة "استثنائية" لصناع المحتوى، عبر منصة "يوتيوب".
وأوضحت "جوجل"، بحسب ما أورده موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص، أنها أتاحت لأول مرة إمكانية تحويل مقاطع الفيديو إلى "نصوص" عبر تطبيق خاص بنظام تشغيل "أندرويد".
ويمكن من خلال التطبيق الجديد مساعدة المستخدم في استخراج اقتباس معين من داخل مقطع الفيديو أو البحث عن طريق كتابة كلمات مفتاحية معينة داخل النص، ليتم العثور عليه بصورة أكثر سهولة.
وسيظهر على "يوتيوب" زر جديد مخصص لـ"إظهار النص"، سيتم وضعه أسفل وصف الفيديو.
وسيكون هذا النص مشابهاً بصورة كبيرة للإصدار السابق لسطح المكتب، ولكن تم تكييفه ليعمل مع واجهة مستخدم الهواتف المحمولة.
وذكرت "جوجل" أنها ستبدأ بتوفير تلك الخدمة بصورة تدريجية لكافة مستخدمي "يوتيوب" وأندرويد حول العالم.