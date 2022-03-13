"جوجل" يتيح خدمة "استثنائية" لصناع المحتوى في يوتيوب

ويمكن من خلال التطبيق الجديد مساعدة المستخدم في استخراج اقتباس معين من داخل مقطع الفيديو أو البحث عن طريق كتابة كلمات مفتاحية معينة داخل النص، ليتم العثور عليه بصورة أكثر سهولة.