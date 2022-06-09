خرائط جوجل تعتمد تقنية جديدة تحافظ على صحتك

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن تقنية جديدة في تطبيقها الشهير "خرائط جوجل" (جوجل مابس)، يمكنها أن تحافظ على صحة مستخدميها.
وأوضحت جوجل في بيان رسمي أن خرائط جوجل حاليًا، يمكنها أن تساعد مستخدميها في استنشاق هواء نقي، عن طريق تقنية تُظهر لأول مرة جودة الهواء المحيط حول المستخدم.
ولفتت جوجل إلى أن التقنية الجديدة سيتم تطبيقها أولًا في الولايات المتحدة الأمريكية على إصدارات التطبيق بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، ثم سيتم تعميمها على باقي دول العالم.
وستُظهر لك جوجل في خرائطها، إذا ما كان الجو في المنطقة التي ستذهب إليها ملوثًا بنسبة مرتفعة، أو به ضباب دخاني أو نِسَب كبيرة من الأتربة أو الدخان لتأخذ حذرك.
ومع وجود هذه التفاصيل في متناول يدك؛ يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل حول ما إذا كنت ستذهب للخارج، وإذا كان الأمر كذلك؛ فما المدة التي يجب أن تظل فيها بهذا المكان.
وأكدت جوجل أن بياناتها التي ستقدّمها لمستخدميها؛ ستأتي من وكالات حكومية موثوقة؛ بما في ذلك وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة.
وتعرض الخرائط أيضًا معلومات جودة الهواء من شبكة "PurpleAir"، وهي شبكة استشعار منخفضة التكلفة؛ يمكن أن تمنحك رؤية شديدة المحلية للظروف.
ولتفعيل هذه الميزة الجديدة وإضافة تقييم جودة الهواء هذه إلى خريطتك؛ تحتاج إلى النقر فوق الزر الموجود في الزاوية اليمنى العليا من شاشة هاتفك، ثم تحديد جودة الهواء ضمن تفاصيل الخريطة.