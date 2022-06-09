خرائط جوجل تعتمد تقنية جديدة تحافظ على صحتك

وستُظهر لك جوجل في خرائطها، إذا ما كان الجو في المنطقة التي ستذهب إليها ملوثًا بنسبة مرتفعة، أو به ضباب دخاني أو نِسَب كبيرة من الأتربة أو الدخان لتأخذ حذرك.