خطوةٌ نالت إشادة كبيرة.. "تيك توك" سيضيف خاصية جريئة

ويشير الخبير إلى تحليل أجرته مؤسسة "غلوبال ويب إندكس" البحثية في لندن، لبيانات من 45 من أكبر دول العالم في "أسواق الإنترنت" عام 2019، توصلت منه إلى أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم ارتفع بنحو 60% في المتوسط على مدى السنوات السبع الأخيرة؛ حيث كرس كل شخص لمواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقاتها من 90 دقيقة يوميًّا عام 2012 إلى 143 دقيقة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.