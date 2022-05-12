"ديزني بلس" تستغل موسم الهجرة عن "نتفلكس" بـ8 ملايين مشترك جديد

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن إجمالي مستخدمي خدمة "ديزني بلس" وصل إلى 87.6 مليون مشترك حول العالم، بالإضافة إلى 50.1 مليون مشترك في خدمة "ديزني بلس" المخصصة للولايات المتحدة وكندا؛ فيما نما عدد المشتركين في عروض البث الخاصة بها على منصات "هولو" و"إسبن بلس" لأكثر من 205 ملايين مشترك.