"ديزني بلس" تستغل موسم الهجرة عن "نتفلكس" بـ8 ملايين مشترك جديد

أعلنت شركة "ديزني"، أن خدمة البث الرقمية الجديدة الخاصة بها "ديزني بلس"، حصدت نحو 8 ملايين مشترك جديد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
ووصفت تقارير صحفية عالمية، هذا الأمر بأنه استغلال لهجرة عدد كبير من المستخدمين عن منصة "نتفلكس"، وهو ما أقرت به الشركة خلال الأشهر الماضية.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن إجمالي مستخدمي خدمة "ديزني بلس" وصل إلى 87.6 مليون مشترك حول العالم، بالإضافة إلى 50.1 مليون مشترك في خدمة "ديزني بلس" المخصصة للولايات المتحدة وكندا؛ فيما نما عدد المشتركين في عروض البث الخاصة بها على منصات "هولو" و"إسبن بلس" لأكثر من 205 ملايين مشترك.
وأشارت تقارير صحفية عالمية أخرى إلى أن "ديزني بلس" تخطط لطرح نوع من الاشتراكات المدعوم بالإعلانات؛ لزيادة أرباحها خلال الفترة المقبلة.. لكن الشركة رفضت التعليق على تلك التقارير لموقع "ذا فيرج"، وأكدت فقط أنها تركز حاليًا على زيادة شعبية المنصة، وستطرح أفكارها لزيادة الأرباح في وقت لاحق.