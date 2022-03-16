"زوكربيرج": إتاحة الرموز غير القابلة للاستبدال على "إنستجرام" قريباً

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، أن تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال ستكون متاحة على "إنستجرام" قريباً.
وذكر "مارك زوكربيرج"؛ خلال مؤتمر في تكساس، أن شركة "ميتا" تعمل على إتاحة الرموز غير القابلة للاستبدال على منصة "إنستجرام" على المدى القريب، لكنه لم يحدّد توقيت ذلك.
وتعمل "ميتا" على خطط تسمح لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي لإنشاء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال.
وتعد الرموز غير القابلة للاستبدال أصولاً مشفرة مع رموز تعريف فريدة وبيانات وصفية تميزها عن بعضها بعضاً، ولا يمكن تداولها أو تبادلها بالتساوي، بما يخالف العملات المشفرة.
ووفقًا لدراسة أجراها "بي إن بي باريبا"، ونقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، بلغت مبيعات سوق الرموز غير القابلة للاستبدال 17.6 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بتسجيل 82 مليون دولار خلال 2020.