"زوكربيرج": إتاحة الرموز غير القابلة للاستبدال على "إنستجرام" قريباً

وذكر "مارك زوكربيرج"؛ خلال مؤتمر في تكساس، أن شركة "ميتا" تعمل على إتاحة الرموز غير القابلة للاستبدال على منصة "إنستجرام" على المدى القريب، لكنه لم يحدّد توقيت ذلك.