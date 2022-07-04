ساعات "أبل" الحديثة ستكتشف احتمالية إصابتك بهذا المرض

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، أن ساعات "أبل ووتش 8" الجديدة ستكون قادرة على كشف احتمالية إصابة الشخص بمرض معين.
وأوضحت المصادر لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن ساعة أبل الذكية المرتقبة ستكشف للمستخدم إذا ما كان يعاني من الحمى أو ارتفاع درجات الحرارة.
وسترسل ساعة أبل الذكية إشعارًا للمستخدم إذا ما رأت أن المستخدم يعاني من الحمى، ويمكنه زيارة الطبيب أو استخدام مقياس حرارة متخصص للتأكد من ارتفاعها.
ولفتت المصادر إلى أن التغييرات الأخرى في "أبل ووتش 8" ربما تكون محدودة، وربما يكون بنفس قوة المعالج السابق، بالإضافة إلى احتوائها على شاشة محدثة.