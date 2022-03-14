سامسونج تجهّز مفاجأة "ذكية" في 17 مارس

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن نيتها الكشف عن هواتف جديدة وُصفت بأنها ستكون "مفاجأة ذكية" في 17 مارس.
وأوضح موقع "سامسونج" الرسمي، بأن سيعرض بثًّا حيًّا عبر الإنترنت للكشف عن هواتف جديدة ضمن سلسلة هواتف "جلاكسي إيه" التي اكتسبت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة؛ بسبب إمكانياتها الفائقة وسعرها التنفسي.
وأوضحت تقارير صحفية أن سامسونج تنوي في هذا الحدث الكشف عن هاتفي "جلاكسي إيه 73، و"جلاكسي إيه 53".
وأفادت تسريبات من داخل سامسونج بأن الهاتفين سيعملان بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وسيكون قياس شاشة "جلاكسي إيه 73" 6.7 بوصة، وسيزود بمعالج "سنابدراجون 750".
أما هاتف "جلاكسي إيه 53" فسيأتي بشاشة ذات قياس 6.% بوصة مزود بمعالج "أكسيونز 1200".