سامسونج تجهّز مفاجأة "ذكية" في 17 مارس

وأوضح موقع "سامسونج" الرسمي، بأن سيعرض بثًّا حيًّا عبر الإنترنت للكشف عن هواتف جديدة ضمن سلسلة هواتف "جلاكسي إيه" التي اكتسبت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة؛ بسبب إمكانياتها الفائقة وسعرها التنفسي.