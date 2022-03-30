سامسونج تطلق شاشتها الذكية M8 أقوى المنافسين لشاشات آبل

وزودتها سامسونج بتقنيات Wi-Fi 5 و Bluetooth 4.2 للاتصال لاسلكياً مع الحواسب وأجهزة إنترنت الأشياء، وتقنيات تمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وتطبيقات لمشاهدة الفيديوهات والمسلسلات والأفلام عبر يويتيوب ونيتفليكس وعدد من المواقع الأخرى، إضافة إلى منفذ HDMI ومنفذي USB-C يدعمان الشحن باستطاعة 65 واطا.