"سناب شات" تُحول اهتماماتها نحو وسائل الإعلام والمنافذ الإخبارية

وبحسب المصادر، لا تسعى "سناب شات" لربح المال حاليًا من تلك التقنية، لكنها تسعى من خلالها لمنح الناشرين حافزًا أقوى لمشاركة الأخبار على المنصة وهو ما سيزيد شعبيتها بصورة كبيرة، وسيكون بالتالي مربحًا للأموال فيما بعد، خاصة وأنها تواجه حاليًا منافسة شرسة مع تطبيقات مثل "إنستجرام" و"تيك توك".