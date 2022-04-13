"سناب شات" تُحول اهتماماتها نحو وسائل الإعلام والمنافذ الإخبارية

كشفت منصة التراسل المصور "سناب شات"، عن تحويل اهتماماتها مؤخرًا لتتجه نحو وسائل الإعلام والمنافذ الإخبارية، بإطلاقها تقنيات جديدة تخدم تلك المنصات.
وأدركت "سناب شات" أن الناس يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات كمصدر إخباري، وهو ما سعت لتحقيق أقصى استفادة منه خلال إطلاقها تقنية جديدة أطلقت عليها "القصص الديناميكية".
وتتيح تلك القصص الديناميكية لوسائل الإعلام إمكانية مشاركة المقالات الإخبارية كقصص بصورة تلقائية على منصة "ديسكفر" (استكشف) من خلال موجزات RSS.
وتعاقدت من أجل ذلك مع مجموعة من الشركاء لوسائل الإعلام الرئيسية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والهند، مثل "ذا واشنطن بوست"، و"الإندبندنت"، و"لو فيجارو"، و"فوج إنديا".
ولا تدعم تلك التقنية الفيديوهات حاليًا، لكن وعدت مصادر من داخل "سناب شات" بإمكانية إدماجها قريبًا في تلك التقنية بحسب موقع "آكسيوس" الأمريكي.
وبحسب المصادر، لا تسعى "سناب شات" لربح المال حاليًا من تلك التقنية، لكنها تسعى من خلالها لمنح الناشرين حافزًا أقوى لمشاركة الأخبار على المنصة وهو ما سيزيد شعبيتها بصورة كبيرة، وسيكون بالتالي مربحًا للأموال فيما بعد، خاصة وأنها تواجه حاليًا منافسة شرسة مع تطبيقات مثل "إنستجرام" و"تيك توك".