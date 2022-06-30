"سناب شات" تعلن عن إصدارٍ مدفوع الأجر.. هذه مميزاته

وأشارت "سناب شات" إلى أن "سناب شات بلس" سيقدم مجموعة من الميزات الحصرية والتجريبية، وقبل إصدارها على النسخة العامة، وأبرزها خيار تثبيت صديق على أنه صديقك المفضل داخل قسم الدردشة.