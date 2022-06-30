"سناب شات" تعلن عن إصدارٍ مدفوع الأجر.. هذه مميزاته

أعلنت منصة التراسل الفوري المصور "سناب شات"، عن إطلاقها إصدارًا مدفوع الأجر، وسيقدم خدمات مميزة، مقابل 3.99 دولارات شهريًّا.
وأوضحت إدارة "سناب شات" أن أبرز الميزات التي سيقدمها إصدار "سناب شات بلس"، هي إمكانية إعادة مشاهد القصص المختفية الخاصة بك، وإمكانية تغيير رمز التطبيق.
وأشارت "سناب شات" إلى أن "سناب شات بلس" سيقدم مجموعة من الميزات الحصرية والتجريبية، وقبل إصدارها على النسخة العامة، وأبرزها خيار تثبيت صديق على أنه صديقك المفضل داخل قسم الدردشة.
ولكن وسط تلك الميزات، لم تمنح إدارة "سناب شات" مستخدمي هذه النسخة مدفوعة الأجر، خيار إيقاف تشغيل الإعلانات على التطبيق.
وسيتم طرح "سناب شات بلس" في عدد محدود من الدول من بينها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا ونيوزلندا.
ووعدت إدارة "سناب شات" بزيادة عدد البلدان المستفيدة من الإصدار خلال الأشهر المقبلة.