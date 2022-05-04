سيظل مجانيًّا لهؤلاء.. "ماسك": تويتر قد يطلب رسومًا للاستخدام التجاري والحكومي

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر، وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال وفق "سكاي نيوز": إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.