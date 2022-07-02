شاهد.. ماذا فعلت ساعة "آبل ووتش 7" في اختبار المتانة؟

نشرت شركة "آبل" الأمريكية ما فعلته ساعتها الذكية الجديدة "آبل ووتش 7" في اختبار التحمل والمتانة.
ويظهر إعلان آبل المقدار الذي تتحمله ساعة "آبل ووتش 7" من الضرب والطرق، والذي قدمه المؤثر، جاك وايت" في مقطع مدته 98 ثانية.
وتعرضت ساعة آبل الذكية لجميع أنواع الطرق والضرب، سواء على الأسطح أو السوائل ذات درجات الحرارة المرتفعة والمتفاوتة والمعقدة.
ونجت ساعة "آبل ووتش 7" من جميع الاختبارات القاسية، لتمنحها الشركة لقب أكثر ساعة "آبل ووتش" متانة على الإطلاق.
ومن المتوقع، بحسب مصادر، أن تطلق آبل ساعتها الذكية الجديدة خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.