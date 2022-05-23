"شاومي" تعلن عن شراكة ستوفر لها هاتفًا رائدًا في التصوير

أعلنت شركة "شاومي" الصينية عن شراكة مع شركة "لايكا" المتخصصة في تصنيع الكاميرات، لتقدم هاتفًا رائدًا في مجال التصوير خلال شهر يوليو المقبل.
وأوضحت شاومي، في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" أن تلك الشراكة ستتوج بهاتف رائد في مجال التصوير وهو "شاومي 12 ألترا"، المتوقع إطلاقه خلال شهر يوليو المقبل.
ولفت التقرير إلى أن "لايكا" لجأت إلى شاومي بعدما حققت شهرة كبيرة مع هواتف "هواوي"، بسبب الحظر المفروض على الأخيرة من الحكومة الأمريكية.
وقالت الشركتان في بيان مشترك: "تحمل شاومي ولايكا نفس الأفكار فيما يتعلق بالتصوير للهواتف المحمولة، وكلاهما حريص على الارتقاء بالتصوير لمستوى متميز.
وأوضح "لي جون"، الرئيس التنفيذي لشاومي أن شركته تسعى من خلال الشراكة للتأسيس لتجربة استثنائية في مجال التصوير لهواتفها.
ووصف ماتياس هارش، الرئيس التنفيذي لشركة لايكا، الاتفاقية بأنها "تعاون استراتيجي طويل الأمد"، سيكون ناتجًا عنه "تعاون عميق غير مسبوق، يقدم جودة صورة استثنائية وإبداع غير مقيد".
ولم تفصح الشركتان عن مواصفات الكاميرا التي سيتم بها دعم هاتف "شاومي 12 ألترا" المرتقب، ولكن أكدتا أنها ستكون "استثنائية لأبعد الحدود".