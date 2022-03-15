شريك "أبل" ينوي افتتاح مصنع في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر مطلع على المحادثات، قوله: إن السعوديين يقدمون للشركة الأمريكية استثمارًا مشتركًا مباشرًا في الأسهم، وقروضًا للتنمية الصناعية، وديونًا منخفضة الفائدة من البنوك المحلية، وائتمانات تصدير للتنافس مع الولايات القضائية الأخرى التي قد تفكر فيها شركة فوكسكون.