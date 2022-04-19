شكوى مزعجة لأصحاب "بيكسل 6" مرتبطة بالاتصالات الهاتفية

اشتكى عدد من أصحاب هواتف "بيكسل 6" من مشكلة تقنية مزعجة ظهرت في هواتفهم مرتبطة بالاتصالات.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن عددًا كبيرًا من مستخدمي "بيكسل 6" شكوا من ظهور مشكلة غريبة تجعل هواتفهم ترفض تلقائيًا أي مكالمات هاتفية واردة.
وقال عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6" في بلاغات أوردتها مدونة "ريديت" إن معظم تلك المشاكل الغريبة جاءت بعد تحميل تحديث "أندرويد 12".
وأشاروا إلى أنه بدون تفسير يتم رفض المكالمات الواردة عبر الهواتف في صمت ويتم إرسال المتصل مباشرة إلى البريد الصوتي.
وجميع من يعانون من تلك المشكلة يزعمون أنه ليس لديهم أي إعدادات عدم إزعاج أو أي ميزات أخرى ممكنة قد تحظر المكالمات.
ولم يصدر أي بيان رسمي من شركة "جوجل" الأمريكية حتى الآن لتوضيح سبب تلك المشكلة، وإن كانت ستطرح علاجًا لها في وقت قريب أم لا.
ولحين رد "جوجل" الرسمي، نصح عدد من الخبراء التقنيين من يعانون من تلك المشكلة بإعادة ضبط المصنع لهواتفهم للعودة لاستقبال المكالمات بصورة طبيعية.