شكوى "مزعجة" لعدد كبير من مستخدمي "آيفون" بسبب تحديث "آي أو إس 15.4"

ولأن التحديث يحمل 39 إصلاحاً لثغرات أمنية سابقة، دافعت "أبل" عنه، قائلة إن المشكلة تلك بعيدة كل البعد عن كونها مشكلة عالمية، وإنها قد تكون ناجمة لحدوث بعض المشكلات المؤقتة في البطاريات، ووعدت بإصلاحها.