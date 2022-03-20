شكوى "مزعجة" لعدد كبير من مستخدمي "آيفون" بسبب تحديث "آي أو إس 15.4"

كشف تقرير صحفي عالمي أن تحديث "آي أو إس 15.4" الذي أطلقته شركة "أبل" الأمريكية الأسبوع الماضي لهواتف "آيفون" تسبّب في مشكلة مزعجة لعدد كبير من المستخدمين.
وأورد موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل تلك الشكوى، بقوله إنها تتسبّب في استنزاف البطارية بصورة كبيرة جدا، لعدد من مستخدمي هواتف "آيفون".
وأوضح التقرير بقوله إن هواتف "آيفون 13 برو ماكس"، بعد تحميل التحديث، باتت لا يمكنها الاستمرار من دون شحن لأكثر من نصف يوم، والأمر نفسه بالنسبة لهاتف "آيفون 13 برو".
أما بالنسبة لهواتف "آيفون 11"، فبعد تحميل التحديث رصد المستخدمون أنها تفقد 80% من شحن البطارية في ساعتين فقط.
ولأن التحديث يحمل 39 إصلاحاً لثغرات أمنية سابقة، دافعت "أبل" عنه، قائلة إن المشكلة تلك بعيدة كل البعد عن كونها مشكلة عالمية، وإنها قد تكون ناجمة لحدوث بعض المشكلات المؤقتة في البطاريات، ووعدت بإصلاحها.