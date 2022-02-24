ظهور مشكلة بشاشات هواتف "جلاكسي إس 22 ألترا".. وتحرك عاجل من سامسونج

كشف عدد من التقارير الصحفية العالمية عن ظهور مشكلة تقنية بشاشات هواتف "جلاكسي إس 22 ألترا"، وأعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن نيتها اتخاذ تحرك عاجل بشأن هذا الأمر.

وتحدث عدد من المستخدمين عن ظهور مشكلة "وميض" بشاشات "جلاكسي إس 22 ألترا، والمقرر أن يبدأ شحنه عالميًّا يوم 25 فبراير الجاري.

وأقرت سامسونج بتلك المشكلة، ووعدت بطرحها تحديثًا عاجلًا لحل تلك الأزمة، التي وصفتها المشكلة التقنية الطارئة.

وأرجع عدد من الخبراء تلك المشكلة إلى أنها مرتبطة بضبط دقة شاشات "جلاكسي إس 22 ألترا"، التي تتسبب في ظهور الوميض؛ خاصة عند تشغيل الفيديوهات عبر موقع "يوتيوب"، أو عند إلغاء قفل الشاشة.