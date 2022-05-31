ظهور نماذج أولى مزعومة لهواتف "جوجل بيكسل 7"

ولم يتم التأكد من صحة هذه الصور، ولم تصدر "جوجل" بيانًا رسميًّا تنفي فيه أو تؤكد صحتها؛ لكن الموقع ذكر أن الشخص الذي نشرها مرتبط بصورة كبيرة بشركة "جوجل"؛ مما قد يشير إلى صحتها.