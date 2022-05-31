ظهور نماذج أولى مزعومة لهواتف "جوجل بيكسل 7"

ظهرت لأول مرة للجمهور، النماذج الأولى من هواتف "جوجل" المرتقبة "بيكسل 7"، على موقع التجارة الإلكترونية "إي باي".
وأشار موقع "إنغاديت" التقني المتخصص، أن تلك الأجهزة ظهرت عندما عرض شخص صورًا للأجهزة وعرضها للبيع، قبل أن يحذفها مجددًا.
ويظهر من الصور المسربة التي تم حذفها في وقت لاحق، أن تصميم "بيكسل 7" مقارب بصورة كبيرة لتصميم "بيكسل 6".
ولم يتم التأكد من صحة هذه الصور، ولم تصدر "جوجل" بيانًا رسميًّا تنفي فيه أو تؤكد صحتها؛ لكن الموقع ذكر أن الشخص الذي نشرها مرتبط بصورة كبيرة بشركة "جوجل"؛ مما قد يشير إلى صحتها.
وبإلقاء نظرة فاحصة على هذه الصور، يظهر من الجزء الخلفي للجهاز ما يبدو أنه سيكون هاتف "بيكسل 7 برو"؛ نظرًا لشبه تصميمه مع جهاز "بيكسل 6 برو".
وذكر البائع في منشوره أن هاتف "بيكسل 7" سيعمل بنظام "أندرويد 13"، وأنه سيكون بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وأنه سيتم شحنه من ولاية تكساس الأمريكية.
وتأتي هذه التسريبات رغم إعلان جوجل خلال مؤتمرها للمطورين أن الإعلان الرسمي عن هواتف "بيكسل 7" قد يستغرق شهورًا؛ مما يثير الغموض حول حقيقة هذا الإعلان المنشور الذي تم حذفه في وقت لاحق.