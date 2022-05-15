عبارة الممثل الساخرة والمثيرة.. تقنية جديدة من "غوغل" تفهم نكاتك!

فعندما يقول الممثل الكوميدي مثلًا عبارة ساخرة أو مثيرة للجدل؛ فإن المستمع يدرك ذلك من مجرد نبرة الكلام أو لغة الجسد، وغير ذلك من المؤشرات التي تراكمت دلالاتها لدى المتلقي عبر سنوات من التفاعل الإنساني.. لكن الخوارزمية الجديدة المعروفة بالأحرف "بي إيه إل إم"، وهي الأحرف الأولى من عبارة "نموذج مسارات اللغة"، تتيح للأجهزة التي تستخدم الذكاء الصناعي إدراك المغزى الساخر في الدعابات، دون أن يكون قد سبق تدريبها عليها.