عطل ومشاكل تواجه خدمات "أبل ميوزيك" و"آب ستور" بهواتف "آيفون"

اشتكى عدد كبير من مستخدمي متجر "آب ستور" وخدمة "أبل ميوزيك" على هواتف "آيفون" من خلل أصاب نظام التشغيل لديهم، وأدرجت فعليًا شركة "أبل" الأمريكية الخلل في صفحاتها الرسمية، ووصفته بأنه سيؤثر على "جميع المستخدمين".
وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن أبل رفضت الخوض في تفاصيل ماهية المشكلات التي تواجه المستخدمين، وكيفية علاجها.
واستمرت تلك المشكلة لعدة ساعات قبل أن يتم حلها من قبل مبرمجي "أبل".
وأبرز تلك المشكلات التي واجهها مستخدمو "آيفون" هو أن ملصقات الخصوصية لم تظهر في العديد من قوائم "آب ستور".
كما واجه مستخدمو "أبل ميوزيك" مشاكل أخرى مرتبطة بفقدان معلومات كلمات الأغاني، وفي بعض الأحيان فقدان صوت الأغاني بصورة كاملة، حتى بعد تحميل الأغاني بصورة كاملة على الهاتف.
وبعد نحو 6 ساعات كاملة، عادت تلك الخدمات للعمل مجددًا، من دون أن توضح "أبل" ما سبب ذلك العطل، وهل كان عملية اختراق سيبرانية أم مجرد خطأ تقني.