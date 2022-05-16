علماء بريطانيون ينجحون في تشغيل كمبيوتر بمصدر طاقة موَلّد من الطحالب

وأضاف أنه على الرغم من أن هذا الكمبيوتر لا يحوي مزايا المعالجة، التي نشهدها في الأجهزة المعتادة، إلا أن العلماء أكدوا في دراسة نشرتها مجلة "البيئة والطاقة" العلمية أنه في الإمكان اللجوء إلى الطحالب، كمصدر نظيف ودائم للطاقة المتجددة.