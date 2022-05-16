علماء بريطانيون ينجحون في تشغيل كمبيوتر بمصدر طاقة موَلّد من الطحالب

نجح علماء بريطانيون في تشغيل كمبيوتر صغير، باستخدام الطاقة الكهربائية المتولدة الطحالب.
وأوضح موقع جامعة كامبريدج، أن العلماء التابعين لها شغّلوا كمبيوتر صغيرًا باستخدام التيار الكهربائي، المتولد من الطحالب لمدة ستة أشهر.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذا الكمبيوتر لا يحوي مزايا المعالجة، التي نشهدها في الأجهزة المعتادة، إلا أن العلماء أكدوا في دراسة نشرتها مجلة "البيئة والطاقة" العلمية أنه في الإمكان اللجوء إلى الطحالب، كمصدر نظيف ودائم للطاقة المتجددة.
وبين الموقع أن حجم الكمبيوتر المستخدم في الدراسة يساوي حجم بطارية "AA" واستخدمت فصيلة معينة من الطحالب ذات اللون الأزرق المخضر، التي تعمل على توليد كمية ضئيلة من الطاقة الكهربائية خلال عملية التمثيل الضوئي، وفقًا لـ"الحرة".
ولم يقترح العلماء استخدام نظامهم بشكل تجاري، لكنهم أكدوا أنه أرخص مقارنة باستخدام بطاريات مصنعة من مواد غير مستدامة، وتعتمد على المعادن النادرة في الأرض، فضلاً عن أن النظام المقترح صديق للبيئة مقارنة بالمواد المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس.