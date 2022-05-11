تقنية
عمره 15 عامًا.. "أبل" توقف إنتاج أحد أبرز أجهزتها الذكية
أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، إيقاف خطوط إنتاج واحد من أبرز أجهزتها الذكية، والذي يبلغ عمره نحو 15 عامًا تقريبًا.
وأشارت "أبل" في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أنها ستوقف خطوط إنتاج أجهزة "آيبود تاتش" بالكامل.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن "آيبود تاتش" سيكون آخر الموديلات المطروحة من مشغلات الوسائط الشهيرة الخاصة بأبل.
وتم إطلاق "آيبود" منذ نحو 15 عامًا؛ تحديدًا عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق فيه هاتف "آيفون"؛ ليسير بذلك على خطى مشغلات الوسائط الشهيرة المنقرضة مثل أجهزة "ووكمان" الشهيرة.
وأرجعت "أبل" قرارها إلى نيتها في التركيز على تطوير المنتجات الذكية الجديدة، والاهتمام بصورة أكبر بالأجهزة القابلة للارتداء، من ساعات ونظارات وسماعات ذكية.