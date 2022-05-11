عمره 15 عامًا.. "أبل" توقف إنتاج أحد أبرز أجهزتها الذكية

وتم إطلاق "آيبود" منذ نحو 15 عامًا؛ تحديدًا عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق فيه هاتف "آيفون"؛ ليسير بذلك على خطى مشغلات الوسائط الشهيرة المنقرضة مثل أجهزة "ووكمان" الشهيرة.