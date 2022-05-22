فيديو.. "جوجل" تختبر نظارة تعرض ترجمة فورية نصية لمستخدمها

كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية «جوجل»، عن نموذج اختباري لنظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم في أثناء أي محادثة مع شخص آخر.
وأشارت الشركة التي ظهرت إلى الوجود كمحرّك بحث على الإنترنت قبل سنوات، خلال مؤتمر «مطوري جوجل آي-أو» إنه سيكون خلال وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي الإنترنت في العالم البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.
وحسب جوجل، فإن مجرد صورة لأي طعام ستكون كافية لمعرفة كل المطاعم الجيدة التي توفر هذا الطعام في المنطقة القريبة من المستخدم. كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية.
وفي إطار رؤيتها طويلة المدى تطور «جوجل» وفق صحيفة الشرق الأوسط، نظارات ذكية تستطيع عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلي في مدى رؤية المستخدم. وأطلقت على هذه التقنية «الترجمة الفورية النصية»، حيث تم خلال المؤتمر عرض فيديو لتوضيحها دون مزيدٍ من التفاصيل.
ولم تكشف الشركة مزيداً من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر بطاريتها. في الوقت نفسه فإن النظارة من الخارج تشبه النظارة التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قليلاً.
يُذكر أن تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمي في بيئة خارجية سواء على شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية المستخدم تُعرف باسم الواقع المعزز «إيه آر».
والمعروف أن شركات أخرى مثل «أبل» و«فيسبوك» تعمل على تطوير نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز. ومنذ سنوات قليلة عرضت شركة «بوش» الألمانية نموذجاً اختبارياً لنظارة تعرض أسهماً لتحديد الاتجاهات أمام عين المستخدم لمساعدته على الوصول إلى مقصده.