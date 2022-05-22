فيديو.. "جوجل" تختبر نظارة تعرض ترجمة فورية نصية لمستخدمها

وأشارت الشركة التي ظهرت إلى الوجود كمحرّك بحث على الإنترنت قبل سنوات، خلال مؤتمر «مطوري جوجل آي-أو» إنه سيكون خلال وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي الإنترنت في العالم البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.